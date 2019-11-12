В Прямом эфире продолжают обсуждать трагедию в Петербурге: знаменитый историк Олег Соколов убил и расчленил свою 24-летнюю возлюбленную. На связь со студией вышла соседка Соколова, которая слышала, как в новь трагедии девушка назвала его ублюдком, после чего послышались удары и падение тела.

В "Прямом эфире" продолжают обсуждать трагедию, произошедшую в Петербурге: знаменитый историк, доцент СПбГУ, специалист по эпохе Наполеона, который и сам нередко представал в образе Бонапарта, убил и расчленил свою 24-летнюю возлюбленную, аспирантку Анастасию Ещенко.После той жестокости, в которой обвиняется Олег Соколов, в студии многие гости считают, что его надо, как зверя, запереть "в клетке в наморднике", а также вновь возвращаются к вопросу о смертной казни.Однако коллеги и некоторые студенты Соколова до сих пор не верят, что такое могло произойти, и считают, что ученого или подставили, или довели "травлей".Адвокат Соколова Александр Почуев, со своей стороны, рассказывает, что в заключении его подзащитный плачет из-за "трагедии двух любящих людей".Тех же, кто призывает к немедленной расправе с его доверителем, адвокат обвиняет в том, что они "палачи" и ведут себя, как "в первобытнообщинном строе"."Это линчевание. А еще есть суд, следствие. Еще не доказано, что он убийца", — обратился адвокат к собравшимся.На связь с программой вышла соседка Соколова Ангелина. Стена комнаты девушки примыкает к стене его квартиры. В ту роковую ночь на 8 ноября она сидела у стола и частично слышала то, что происходило у соседей.По ее словам, там был громкий скандал, во время которого женщина назвала (предположительно) Соколова "ублюдком", мужчина в ответ стал кричать, что она "неблагодарная тварь", после чего послышались сильные удары – вероятно, кто-то падал.Девушка стала просить, чтобы он ее не трогал, но удары (как будто кого-то кидали о стену) продолжались. Соседка говорит, что у нее в тот момент даже "сотрясалась комната".Писатель и режиссер Евгений Понасенков напомнил, что уже давно замечал неадекватность Соколова и пытался его остановить, оповещал правоохранителей и руководство университета об издевательствах над девушками, но на его обращения не реагировали.Что рассказал о Соколове хорошо знавший его по общему увлечению историей бизнесмен Виктор Батурин, и почему он скептически относится к обвинениям Евгения Понасенкова?Что об этой истории говорят Мария Арбатова и Яна Поплавская? Кто еще подавал жалобы на Олега Соколова, и кто покрывал его?Удастся ли защите сделать обвиняемого жертвой обстоятельств? Признают ли Соколова невменяемым, и как комментирует произошедшее директор Института истории СПбГУ, где работал доцент?Об этом и многом другом – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".