Житель столицы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире приезжих из ближнего зарубежья...

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Ясенево выявил факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан.Установлено, что 42-летний житель столицы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировал в своей квартире в Соловьином проезде приезжих из ближнего зарубежья, заведомо зная, что проживать они там не будут.Отделением дознания ОМВД России по району Ясенево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56