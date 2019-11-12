Суд принял решение закрыть спортивный зал на 80 суток

Суд приостановил деятельность спортивного зала школы № 43 во Владимире из-за нарушений санитарных норм, сообщается на сайте Ленинского районного суда.В сообщении говорится, что нарушения были выявлены в ходе выездной внеплановой проверки регионального управления Роспотребнадзора. В частности, были превышены нормативы относительной влажности воздуха, в спортивном зале были следы деформации деформация красочного покрытия, протечек, признаки поражения грибком.Суд принял решение закрыть спортивный зал на 80 суток.