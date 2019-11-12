Футбольная сборная России продолжает в Сочи тренировки перед отборочными матчами чемпионата Европы 2020 года против Бельгии и Сан-Марино. После очередного занятия главный тренер национальной команды Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов.

Футбольная сборная России продолжает в Сочи тренировки перед отборочными матчами чемпионата Европы 2020 года против Бельгии и Сан-Марино. После очередного занятия главный тренер национальной команды Станислав Черчесов ответил на вопросы журналистов.Разговор начался с вопроса о том, что на тренировку пришли ребята из лучших дворовых команд страны. "Поддерживаете такие акции?" – спросили Черчесова и он ответил: "Если бы не поддерживали, их бы вообще не было. Нам сказали — здесь классный детский турнир, можно хотя бы одну команду запустить? "Почему одну?" — спрашиваю. Пусть все приходят, если у них есть такая возможность. Мы же сборная России, мы всегда идем навстречу"."Почему выбрали для подготовки Сочи? – цитирует тренера официальный сайт РФС. – Ну, если бы шел град, вопрос был бы актуален. А тут солнце, море и великолепное настроение. Значит, вопрос ясен. Четыре дня — нормальный рабочий отрезок, надо правильно его использовать. Погода благоприятствует, поле к нашему приезду подготовили на топ уровне здесь. Ну и вам, журналистам, сделали подарок".Говоря про шансы россиян в ключевом матче с Бельгией, наставник сказал: "Отвечу так: шансы пока оценивать не будем, потому что сначала надо правильно оценить возможности. Для этого мы сюда и приехали. Играем дома с топ-командой. Знаем, что могут они, понимаем, что можем мы. Главное — грамотно подготовиться".Затем прозвучал вопрос: "Что беспокоит главного тренера на данный момент?" и Черчесов ответил: "Беспокоит" — не совсем правильное слово. Понятно, что до сборов мы делали для себя специальные пометки, но состояние игроков подсказывает, что пометки пометками, но правильнее оценивать состояние команды каждый рабочий день".