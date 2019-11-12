Злоумышленница при оформлении кредита предоставила сотрудникам банка справки, содержащие недостоверные сведения о ее доходах...

Оперативники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Чертаново Центральное задержали подозреваемую в мошенничестве в сфере кредитования.В ОМВД России по району Чертаново Центральное с заявлением о мошенничестве обратился представитель финансово-кредитной организации. По словам заявителя, в одном из автосалонов на Варшавском шоссе неизвестная заключила договор потребительского кредитования на покупку автомобиля марки «Шевроле». Завладев транспортным средством, злоумышленница скрылась, а взятые обязательства по платежам по кредиту не исполнила. Ущерб составил свыше 1 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на территории Московской области задержали подозреваемую. Ею оказалась 28-летняя местная жительница.Как установили полицейские, злоумышленница при оформлении кредита предоставила сотрудникам банка справки, содержащие недостоверные сведения о ее доходах. Также в нарушение условий договора она не предоставила в кредитную организацию данные о постановке автомобиля на учет в органах ГИБДД и не исполнила взятые обязательства по ежемесячным платежам.Дознанием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанной, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22