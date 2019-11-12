В результате обыска места жительства злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли наркотическое средство – героин...

Сотрудниками ОНК УВД по ЮЗАО совместно с сотрудниками экипажа автопатруля ОМВД России по району Бирюлево Западное в Булатниковском проезде был задержан 47-летний житель Московской области, подозреваемый в покушении на сбыт наркотических средств.В ходе личного досмотра и осмотра автомобиля, находящегося в пользовании у подозреваемого, полицейскими было обнаружено и изъято вещество неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин, массой более 8 граммов.В результате обыска места жительства злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли неизвестное вещество. Согласно результатам исследования изъятое содержит в своем составе наркотическое средство – героин, массой более 420 граммов.Следствием ОМВД России по району Бирюлево Западное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22