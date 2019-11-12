В туристическом комплексе Арт-отеле Николаевский Посад прошли чемпионат и первенство ЦФО по кёкусинкай.

В туристическом комплексе Арт-отеле "Николаевский Посад" прошли чемпионат и первенство ЦФО по кёкусинкай.Весовая категория, ката и ката-группа. На этом первенстве по каратэ кёкусинкай спортсмены демонстрируют свои умения в трех дисциплинах. За путевку в сборную ЦФО борются более 300 участников. Явных фаворитов назвать трудно, говорят здесь. Традиционно ярко выступают представители Черноземья. В команде Тамбовской области более двадцати человек. Там не скрывают, рассчитывают увезти с собой как минимум половину золотых медалей чемпионата.Владимир Крюков, представитель команды Тамбовской области: «Здесь у нас, можно сказать, лучшие в кёкусинкай собрались. Нашего округа, Черноземья. Поэтому уровень очень высокий. И дети в этом возрасте показывают очень хорошую технику/».Отличную технику демонстируют и спортсмены из столицы. Елизавета Бородкина выступает в категории до 50 килограммов. Девушка уже становилась призером первенства ЦФО и в этот раз она вновь завоевала свое место на пьедестале.Елизавета Бородкина, спортсменка (г.Москва): «Не бывает легкого боя. Каждый соперник сильный, не стоит недооценивать. Поэтому все зависит от настроя. У меня все прошло хорошо. Без каких-то спорных моментов. Я смогла выиграть».На этих соревнованиях ребята так же выполняют спортивные разряды, менее опытные оттачивают технику. Большинство приехавших в Суздаль участников первенства и чемпионата уже боролись за звание лучших в спортивном комплексе Арт-отеля "Николаевский Посад". Площадка давно полюбилась спортсменам со всей России.Андрей Химиченко, исполнительный директор федерации кекусинкай России: «Очень хорошая площадка, удобная. Транспортная доступность удобная. И условия благоприятные для всех участников».По итогам будет создана команда Центрального Федерального округа, она представит его в Москве. На национальном первенстве.Кристина Иванова, Наталья Головешкина. Вести-Владимир.