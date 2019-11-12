В Ставрополе ищут 16-летнюю девочку, пропавшую накануне по дороге в школу. Возбуждено уголовное дело по статье Убийство УК РФ.

В Ставрополе ищут 16-летнюю девочку, пропавшую накануне по дороге в школу. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ.Утром 11 ноября школьница вышла из дома на улице Достоевского, и с тех пор ее никто не видел. Принадлежащий ей мобильный телефон был найден в лесополосе завернутым в полиэтиленовый пакет.Поиски девушки продолжаются. Вместе со следователями СКР и полицейскими в них участвуют спасатели и волонтеры. Ход следственных мероприятий лично контролирует руководитель следственного управления СК России по Ставропольскому краю Игорь Иванов, сообщили РИА Новости в ведомстве.