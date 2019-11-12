37-летний житель Карабаново решил отдать свой автомобиль в покраску.

37-летний житель Карабаново решил отдать свой автомобиль в покраску. На одном из сайтов он нашел объявление мастера. Потерпевший пригнал автомобиль на осмотр, отдал предоплату за работу и оставил автомобиль для покраски. После этого мастер исчез. Вместе с автомобилем. Потерпевший обратился в полицию. В ходе оперативно-розыскных мероприятий угонщик был задержан. Им оказался 22-летний местный житель. По его словам, он собирался разобрать автомобиль и продать его по частям.Сумма ущерба составила 40 000 руб.Против задержанного возбуждено уголовное дело,