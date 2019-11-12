Сотрудники Уральского отделения РАН обнаружили на Южном Урал следы нового тектонического разлома. Он расположен под сошедшим землетрясения под Катав-Ивановском грязевым оползнем (ЧП произошло в сентябре прошлого года).

Сотрудники Уральского отделения РАН обнаружили на Южном Урал следы нового тектонического разлома. Он расположен под сошедшим землетрясения под Катав-Ивановском грязевым оползнем (ЧП произошло в сентябре прошлого года).Команда геофизиков исследовала местность и оценила размер оползня. По массе он считается крупным: его площадь равняется 54 тысячам кв. метров, при этом длина — около километра, а периметр – порядка 2 километров. Ученые подсчитали массу сошедшего потока – всего со склона обрушило порядка 320 тысяч тонн разжиженной горной породы и почвы и горной породы, сообщает ГТРК "Южный Урал".Кроме того, на месте оползня было обнаружено множество трещин. Специалисты отметили, что разломы являются достаточно свежими. Они либо заполнены водой, либо пусты. Как предполагают сотрудники института, они могли появиться во время афтершока после основного толчка. Однако точное время возникновения оползня неизвестно."По расположению можно судить о месте тектонического удара в момент землетрясения", – поясняют геофизики.Между тем, ученые опасаются, что грунт может продолжить обваливаться: "Со временем оползень может сползать вниз по склону, вплоть до безымянного ручья, который впадает в реку Катав. Но пока он не угрожает дорожной инфраструктуре и постройкам".Однако, как отмечают эксперты, нужно проводить регулярный мониторинг обстановки. Для этого в Катав-Ивановском районе нужно установить временные сейсмические станции.Напомним, землетрясение под Катав-Ивановском произошло 5 сентября прошлого года. Оно стало самым сильным на Урале за всю историю наблюдений. Магнитуда подземных толчков достигла 5,8 балла. Его ощущали жители Екатеринбурга, Магнитогорска, Челябинска, Златоуста и Уфы. Во время землетрясения звенела и падала посуда, осыпалась штукатурка с потолка и стен. Также во многих домах появились трещины в фундаменте и стенах.