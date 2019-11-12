Народный депутат от Оппозиционной платформы Илья Кива явился на заседание Верховной рады в маске Джокера. В настоящее время этот герой комиксов у многих на слуху благодаря одноименному фильму, прошедшему недавно в кинотеатрах. Джокер известен своим неуравновешенным психическим состоянием и больше характеризует себя с негативной стороны.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы" Илья Кива явился на заседание Верховной рады в маске Джокера. В настоящее время этот герой комиксов у многих на слуху благодаря одноименному фильму, прошедшему недавно в кинотеатрах. Джокер известен своим неуравновешенным психическим состоянием и больше характеризует себя с негативной стороны.Об инциденте сообщает Strana.ua. Какое-то время Илья Кива находился на заседании, не снимая маску. Аксессуар народный депутат положил на трибуну Рады лишь тогда, когда началось выступление Сергея Рудыка.На своей странице в Facebook Илья Кива опубликовал фотографию, где он представлен в образе Джокера. Снимок народный депутат подписал: "Каждый из нас сегодня немного "Джокер".Одноименный фильм снял режиссер и сценарист Тодд Филлипс. "Джокер" номинирован на 16 "Оскаров". Главную роль исполнил актер Хоакин Феникс. Для того, чтобы вжиться в образ, ему пришлось похудеть на 24 килограмма, а также просмотреть множество видео с поведением людей, которые имеют психические отклонения.