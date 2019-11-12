Заявитель достал свой мобильный телефон, чтобы позвонить в полицию, после чего незнакомец нанес ему несколько ударов в область лица и, подобрав выпавший из рук телефон, скрылся...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Тверскому району задержали 26-летнего приезжего мужчину по подозрению в грабеже.В полицию поступило заявление от 31-летнего москвича. По его словам, вместе со своей супругой он вышел из бара в центре Москвы, когда к ним подошел гражданин, который стал вести себя агрессивно. Заявитель достал свой мобильный телефон, чтобы позвонить в полицию, на что незнакомец нанес ему несколько ударов в область лица и, подобрав выпавший из рук телефон, скрылся с похищенным.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Большая Дмитровка задержали подозреваемого.Похищенный мобильный телефон злоумышленник сбыл, а вырученными деньгами успел распорядиться по своему усмотрению.Следствием ОМВД России по Тверскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 161 УК РФ «Грабеж». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60