На видео попал наезд на женщину-пешехода на новой трассе в Чите. Пострадавшая отправилась в больницу, а городские власти пообещали обезопасить дорогу за счет установки лежачих полицейских и поста ГИБДД.

Автомобильный регистратор запечатлел серьезное дорожно-транспортное происшествие, произошедшее в минувшую субботу, 9 ноября, в Чите на недавно открытом для движения Карповском тракте.На записи видно, что машины остановились перед нерегулируемым переходом, чтобы пропустить женщину, попытавшуюся пересечь проезжую часть.Пешеход сумел преодолеть чуть более половины пути, после чего был сбил легковушкой — водитель слишком поздно заметил стоящие перед ним транспортные средства, и попытался уйти от столкновения по полосе встречного движения.Пострадавшая выжила и была госпитализирована.Как сообщают местные СМИ, городские власти уже отреагировали на инцидент, пообещав оборудовать дорогу "лежачими полицейскими" и выставить там пост ГИБДД.