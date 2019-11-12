С октября в индийском районе Голпара искали буйного слона, получившего кличку бен Ладен из-за убийства пятерых местных жителей: двух мужчин и трех женщин. В течение месяца он держал их в страхе – люди даже боялись выходить на улицу.

С октября в индийском районе Голпара искали буйного слона, получившего кличку бен Ладен из-за убийства пятерых местных жителей: двух мужчин и трех женщин.В течение месяца он держал их в страхе – люди даже боялись выходить на улицу.Наконец, агрессивного самца обнаружили и обездвижили, выпустив в него два дротика со снотворным, сообщил AFP представитель ведомства, отвечающего за лесное хозяйство.Слона переместили в лес, где поблизости нет жилья, обеспечат меры безопасности для людей и решат, что дальше делать со слоном, названным именем бывшего террориста номер один в мире.Вероятно, его перевезут в заповедник.Только по официальным данным, опубликованным в июне, в Индии за последние пять лет из-за нападения слонов погибли около 2300 человек.Однако гибнут и слоны. Во многом это происходит из-за сокращения естественной среды обитания — на фоне беспощадной вырубки лесов.Местные СМИ напоминают, что называть всех буйных слонов кличкой бен Ладен начали в Индии в 2006 году, когда террористическая деятельность "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) и ее главаря была особенно активна.Один из слонов, например, в приступе ярости убил больше 10 человек, и его пришлось застрелить.Основной причиной набегов слонов на селения в Индии, как правило, является недостаток пищи в естественной среде обитания, передает РИА Новости.