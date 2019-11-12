На Amazon выставлен на продажу дом, который может собрать любой покупатель – специалистов нанимать не обязательно.

Владельцы компании создают небольшие дома, стоимость которых составляет 39 тысяч долларов (порядка 2,5 миллиона рублей). Доступны такие микродомики не только по цене – собрать их можно самостоятельно, по аналогии с мебелью из IKEA.Дома изготовлены из экологически чистых материалов, светлые и компактные. Первый подобный дом был представлен еще в 2013 году, тогда его площадь составляла 10 квадратных метров. Сейчас площадь строение увеличили и улучшили планировку. Если же владельцу захочется дом побольше, он всегда может докупить дополнительные модули, сообщает Yahoo.При желании такое жилище можно легко демонтировать и перенести на другое место. Дом изготовлен из современных влагостойких и огнестойких материалов и даже защищен от термитов, благодаря специальному покрытию.