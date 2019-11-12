10-летнюю ковровскую школьницу Ларису Ефремову называют «двойником» шведской экоактивистки. Помимо внешности девочек объединяют любовь к животным и природе.
<a href="https://33live.ru/novosti/12-11-2019-v-kovrove-est-svoya-greta-tumberg.html" target="_blank">В Коврове есть своя Грета Тумберг</a> - 10-летнюю ковровскую школьницу Ларису Ефремову называют «двойником» шведской экоактивистки. Помимо внешности девочек объединяют любовь к животным и природе.
[url=https://33live.ru/novosti/12-11-2019-v-kovrove-est-svoya-greta-tumberg.html]В Коврове есть своя Грета Тумберг[/url] - 10-летнюю ковровскую школьницу Ларису Ефремову называют «двойником» шведской экоактивистки. Помимо внешности девочек объединяют любовь к животным и природе.