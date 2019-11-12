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10-летнюю ковровскую школьницу Ларису Ефремову называют «двойником» шведской экоактивистки. Помимо внешности девочек объединяют любовь к животным и природе.Фото

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