Следствием установлено 12 эпизодов противоправной деятельности, доход от которой составил свыше 1 миллиона рублей...

«ГСУ ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела о хищении денежных средств с банковских карт участниками организованной группы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Как сообщалось ранее, злоумышленники осуществляли рассылку смс-сообщений, содержащих ложную информацию о блокировании денежных средств на расчетных счетах потерпевших. Далее граждане перезванивали по указанному в сообщении номеру и попадали в колл-центр, операторы которого узнавали персональные данные и реквизиты банковских карт, а также коды подтверждения, необходимые для перевода денежных средств на другие счета. Следствием установлено 12 эпизодов противоправной деятельности, доход от которой составил свыше 1 миллиона рублей.Кроме того, двое из участников организованной группы незаконно приобрели и хранили вещество неизвестного происхождения, которое согласно заключению эксперта является наркотическим средством – метадоном, общей массой более 2 граммов.По данным фактам СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», впоследствии переквалифицированные по статье 158 УК РФ «Кража», 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», соединенные в одно производство.К уголовной ответственности привлечены 6 граждан в возрасте от 30 до 43 лет, в отношении четверых из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении еще двоих – в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело направлено в Мещанский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53