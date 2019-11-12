Американские врачи провели первую пересадку легких пострадавшему от вейпа, чьи дыхательные органы оказались в состоянии, не поддающемуся восстановлению.

Американские врачи провели первую пересадку легких пострадавшему от вейпа, чьи дыхательные органы оказались в состоянии, не поддающемуся восстановлению.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал американский телеканал CNN, сославшись на информацию центра здравоохранения имени Генри Форда, где проводилась медицинская операция.Отмечается, что пациент попросил работников больницы рассказать о повреждении его органов и опубликовать снимки, чтобы "предупредить других". В данное время причина заболевания пациента не установлена.CNN сообщил также, что по состоянию на 5 ноября 2019 года Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США зафиксировал 2051 случай легочных заболеваний, связанных с курением электронных сигарет. 40 курильщиков вейпа – скончались.