Следственный комитет по Воронежской области начал доследственную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб пешеход. Трагический инцидент произошел 10 ноября 2019 года около 05:10 недалеко от дома по улице Стрелковой Дивизии.

Следственный комитет по Воронежской области начал доследственную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погиб пешеход.Трагический инцидент произошел 10 ноября 2019 года около 05:10 недалеко от дома по улице Стрелковой Дивизии. За рулем автомобиля был полицейский, который, двигаясь по проезжей части, совершил наезд на пешехода. В момент происшествия 22-летний сотрудник правоохранительных органов находился на службе. Он скрылся с места ДТП, а 33-летний пешеход скончался от полученных травм. Кроме водителя в машине также находился его коллега.В настоящее время сотрудники следственных органов опросили водителя транспортного средства и его напарника. Автомобиль изъят, назначаются судебно-медицинские и авто-технические экспертизы, которые помогут установить обстоятельства случившегося, сообщается на сайте Следственного комитета по Воронежской области.