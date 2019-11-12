Сегодня стало известно, что несколько сотрудников горбольницы №6 в Юрьевце написали заявления об увольнении

Сегодня стало известно, что несколько сотрудников горбольницы №6 в Юрьевце написали заявления об увольнении. Повод - снижение заработной платы. В больнице комментариев на этот счет не дают. Корреспондентам сообщили, что и.о. главврача в настоящий момент находится в "белом доме". Как стало известно "Вестям", в пресс-службе Департамента здравоохранения области готовят официальный комментарий для СМИ по поводу сложившейся ситуации.