В эти минуты в белом доме проходит заседание комитета по здравоохранению Законодательного собрания области.

В эти минуты в "белом доме" проходит заседание комитета по здравоохранению Законодательного собрания области. Главный вопрос - ипотека для медицинских работников. Накануне прошло совещание в профильном департаменте. В итоге был найден определенный компромисс по двум ранее соперничающим законопроектам. К следующему заседанию комитета будет сформулирован ряд поправок от обеих сторон. Сейчас в "белом доме" работает наш корреспондент Михаил Язынин. Подробности в выпусках "Вестей" в 14.25, 17.00 и 20.40.