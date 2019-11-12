Бывший главный тренер женской сборной России по волейболу Вадим Панков намерен вернуться на свой пост и руководить командой на Олимпийских играх в Токио. В сентябре Панков ушел из сборной по состоянию здоровья.

Бывший главный тренер женской сборной России по волейболу Вадим Панков намерен вернуться на свой пост и руководить командой на Олимпийских играх в Токио. В сентябре Панков ушел из сборной по состоянию здоровья.Панков оставил команду перед розыгрышем Кубка мира. Нашими волейболистками руководил итальянский специалист Серджо Бузато, под руководством которого россиянки заняли третье место. Сами спортсменки хотели бы, что Бузато оставался тренером сборной.Но Вадим Панков сообщил о своем желании вернуться на пост главного тренера. "Меня никто не увольнял, и я остаюсь главным тренером сборной. Я бы хотел руководить сборной России на Олимпиаде.14 ноября состоится заседание Волейбольной федерации России, на котором будет заслушан мой отчет и решен вопрос о тренере сборной", — приводит слова Панкова ТАСС.