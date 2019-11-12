Компания Аэрофлот провела служебное расследование в отношении пассажира, который вопреки запрету пронес на борт воздушного судна животное, чей вес превышает допустимые нормы. По его итогам авиаперевозчик принял решение исключить мужчину из программы лояльности.

Компания "Аэрофлот" провела служебное расследование в отношении пассажира, который вопреки запрету пронес на борт воздушного судна животное, чей вес превышает допустимые нормы. По его итогам авиаперевозчик принял решение исключить мужчину из программы лояльности.Ранее сообщалось, что в Шереметьеве на борт воздушного судна отказались пропустить кота, чей вес достигает десять килограммов — это на два килограмма больше, чем допускается. Владельцу животного Михаилу Галину предложили отправить питомца в багаж. Мужчина ответил отказом, поскольку кот по имени Виктор мог бы не перенести восьмичасовой полет. Пассажир отказался лететь данным рейсом и взял билет на другой день. За непродолжительное время Михаил Галин нашел кота-дублера, похожего на его толстого питомца внешне, но весящего меньше. После того, как весы показали допустимую норму, пассажир вместе с упитанным четвероногим благополучно добрались до Владивостока.Проверка компании "Аэрофлот" показала, что мужчина допустил ряд грубых нарушений правил перевозки багажа, поскольку не сдал животное весом более восьми килограмм для перевозки в багаж, а также вынимал питомца из контейнера на борту. Данная информация подтверждена записью с камер видеонаблюдения.Авиаперевозчик принял решение исключить Михаила Галина из программы лояльности "Аэрофлот Бонус". Это означает, что все мили, накопленные пассажиром, будут аннулированы, а счет участника закрыт, сообщает РИА Новости.Сам Михаил Галин прокомментировал решение "Аэрофлота" по отношению к нему. На своей странице в Facebook он написал, что у него к авиаперевозчику нет и не может быть претензий, поскольку тот выполнял свою работу по установленным правилам. "Нарушил правила я, и я в этой ситуации неправ. Правила созданы, чтобы им следовать", — отметил Галин.По данным некоторых СМИ, владелец толстого кота за четырнадцать лет полетов успел накопить 370 тысяч миль. Михаил Галин отметил, что данная ситуация не повлияет в последующем на его выбор авиаперевозчика.