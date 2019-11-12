Троих юных победителей чествовали на торжественном мероприятии, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел.

На торжественное мероприятие, посвященное Дню сотрудника органов внутренних дел, по традиции проходящее во Владимирском областном Доме культуры, были приглашены и трое юных жителей Владимирской области - победители регионального этапа всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Степа».Гришина Маргаритаиз города Киржач, Любшин Илья из Судогодского района и Дубровин Георгий из г. Радужный приехали на торжество вместе с родителями. Заслуженные награды победителям вручили начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин и Председатель общественного совета Татьяна Сидорова, которые поблагодарили ребят за интересные работы и пожелали новых творческих успехов.Как отметили и родители, и сами юные победители, выходить на сцену вместе с офицерами, получившими в праздничный день заслуженные награды, - очень почетно и волнительно. И каждый из ребят ответственно заявил, что в будущем году обязательно будет участвовать в замечательном конкурсе поделок «Полицейский Дядя Степа».