В соцсетях сегодня появились сообщения о нападениях на девочек в районе 25-ой школы Владимира.

В соцсетях сегодня появились сообщения о нападениях на девочек в районе 25-ой школы Владимира. В местных сообществах распространяется видео с камеры видео-наблюдения, на котором молодой человек нападает на девушку, а затем преследует ее по улице. Также гуляет в сети и фоторобот возможного подозреваемого - это мужчина тридцати лет в темной куртке с капюшоном. В пресс-службе областного УМВД от комментариев отказались. В региональном следственном управлении Следственного комитета заявили, что в настоящий момент проходит проверка. Также известно, что педагоги 25-ой и соседней 7-ой школ попросили своих учеников не выходить сегодня вечером на улицу.Никита Тарбеев