Недавно стали известны результаты торгов. Их выиграла владимирская компания ООО «Биотехнология»

11 компаний претендовали на статус мусорного оператора по зоне номер 2, в которую, напомним, входит и город Владимир. Это мусороперевозчики из Владимира, Москвы, Коврова, Судогды и Красногорска. Стоит отметить, что предыдущего победителя конкурса - компанию "Перспектива" до торгов не допустили. 24 октября по жалобам участников конкурса московское УФАС приняло решение о том, что протоколы о выборе победителя для зоны №2 нужно отменить. Сроки нового конкурса не обозначены. До начала работы по новым правилам утилизации мусора в области остаётся меньше двух недель.И вот буквально недавно стали известны итоги торгов. Их выиграла владимирская компания ООО «Биотехнология»"Радио России-Владимир"