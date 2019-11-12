Им станет компания ООО «Биотехнологии»

Во Владимирской области 11 ноября по новой выбрали «мусорного» оператора по обращению с отходами для зоны №2, в которую входит город Владимир. Им станет компания ООО «Биотехнологии».В зону №2 также входит Ковров, Радужный, Гороховецкий, Вязниковский, Камешковский, Судогодский, Вязниковский и Суздальский районы. За 9 лет работы ООО «Биотехнологии», возглавляемые директором ООО «Чистый Владимир», запросили 7,76 млрд рублей.Напомним, конкурс на оператора для зоны №2 уже проводился, победителем стала ООО «Перспектива», однако .В зоне №1, в которую входят Гусь-Хрустальный, Муромский округ, Меленковский, Муромский и Селивановский районы оператором будет фирма «Владкотехпром». Владимирской области – «Хартия».