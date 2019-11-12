Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.

48-летний житель Гусь-Хрустального района получил тяжелую травму на производстве. Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело.ЧП произошло в августе на стеклотарном предприятии Гусь-Хрустального района. Мужчина споткнулся и стал падать в сторону транспортера, который не был оборудован специальным защитным ограждением. В процессе падения рука потерпевшего попала под движущуюся часть механизма и получила многочисленные повреждения.Следователи установили, что слесарь-ремонтник был допущен к работе без прохождения повторного обучения мерам безопасности и сдачи соответствующих экзаменов. Оборудование не было обеспечено защитными ограждениями. Расследование продолжается. Проводится комплекс следственных действий.