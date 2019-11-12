Полиция Мурома разыскивает вандалов, которые надругались над могилой футбольного тренера Виталия Глазкова.

Полиция Мурома разыскивает вандалов, которые надругались над могилой футбольного тренера Виталия Глазкова. Это произошло в период со 2 по 8 ноября. По информации сайта , неизвестные разбили портрет, повредили мяч, установленный на могильной плите, разбросали цветы. Это уже третий подобный случай за последние три месяца. Ранее вандалы украли с могилы шарф с логотипом ВК "Муром".Виталия Глазкова не стало в 2017-ом. Он был тренером футбольного клуба "Муром". С командой завоевал титул чемпиона области и победителя первенства России "Золотое кольцо".