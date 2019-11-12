Ковровский городской суд оставил виновника ДТП, в котором погибли двое детей, под стражей до 4 декабря

Ковровский городской суд оставил виновника ДТП, в котором погибли двое детей, под стражей до 4 декабря, сообщаетНапомним, в начале сентября. Около 8 вечера на улице Первомайской пятеро подростков переходили дорогу по пешеходному переходу. Одна из машин остановилась, пропуская детей. В это время по встречке на полной скорости на "зебру" вылетел черный БМВ, сбив насмерть двоих детей.В ходе доследственной проверки установлено, что водитель «BMW» двигался с нарушением скоростного режима.В отношении 22-летнего Семена Федулина было возбуждено уголовное дело. В течение только этого года водитель более 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.