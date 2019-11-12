В Башкирии проводят доследственную проверку по факту смерти 51-летней воспитательницы одного из детских садов Уфы. Вечером 8 ноября в больницу из детского сада была доставлена женщина, упавшая в бассейн. Спасти ее не удалось - женщина скончалась. Не исключено, что она упала в бассейн, будучи пьяна.

Следователи Башкирии проводят доследственную проверку по факту смерти 51-летней воспитательницы одного из детских садов Уфы.Как сообщает республиканское управление СК РФ, вечером 8 ноября в больницу из детского сада была доставлена женщина, упавшая в бассейн.В медучреждении ей оказали первую помощь, но на следующий день она скончалась.Сейчас следователи работают на месте происшествия, проводят его осмотр, опрашивают очевидцев, проводят экспертизы с целью установления причины смерти женщины.По информации источника портала Ufa1.Ru, смерть воспитательницы детсада не носит криминального характера.При этом он не исключил, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и упала в бассейн, не удержав равновесия, но точные причины станут ясны после проведения судебно-медицинской экспертизы.