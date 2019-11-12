Евгений Лисичкин - самый вежливый кондуктор на владимирских автобусных линиях. Почему его таким считают?

Евгений Лисичкин - самый вежливый кондуктор на владимирских автобусных линиях. Почему его таким считают?Самый вежливый кондуктор Евгений Лисичкин - по мнению пассажиров. Евгений желает всем доброго дня, сдает сдачу с "тысячных" купюр и любит свою работу. За день он обслуживает около двух тысяч пассажиров."Когда домой прихожу, я прихожу только поспать. Это дом у меня превратился в общежитие, грубо говоря. Так, на самом деле, живу я работой. Помогаю людям, это меня удовлетворяет. Кому-то колясочку детскую вытащить, кому-то побольше коляску донести",- рассказывает Евгений.Евгений работает кондуктором уже шесть лет. Переехал из Пскова - там перестали платить зарплату. Автобусу, на котором работал Евгений, было шестьдесят лет. Во Владимире условия намного лучше, рассказывает Евгений. А поэтому и проще быть вежливым. Насколько дружелюбны кондукторы во Владимире?- Не встречалось таких кондукторов злых.- Подходят. А к пожилым особенно. Садитесь.. А ну-ка молодежь, вставайте.- Да бывало всякое. И что нахамили, и нагрубили. И мелочь, бывает, не берут иногда.Правда, по мнению пассажиров, вежливость не так обязательна. Есть более важные вещи, считает Екатерина Чунаева.- Добрый молодой человек, отзывчивый. Но, самое главное, чтобы рейсы были регулярные. По расписанию.Когда автобус запаздывает, недовольство людей выливается на кондуктора. Это самое важное - погасить злость, говорит Евгений. Кстати, еще недавно он мечтал стать священником или врачом. Кондуктором только подрабатывал. Но теперь ему кажется, что он нашел себя. Единственная сложность - в конце смены устает спина.- Сколько весит сумка у кондуктора под конец дня?- Ой, не знаю. Килограмм, может быть.- Килограмма три.- Килограмма три с половиной.На самом деле сумка Евгения в час пик весит шесть килограммов. И носит он ее по 18 часов. При этом всегда принимает даже "десятикопеечные" монеты. Понимает: ситуации бывают разные."У меня у самого был случай, когда до аванса денег не хватило. И за один день до аванса в буквальном смысле потратил 37 рублей по пятьдесят копеек на хлеб в магазине. Поэтому бывает, что у кого-то денег не хватает. У кого-то еще что-то. Но я считаю это за деньги. Поэтому какие бы деньги мне ни давали - это же купюра Российской Федерации", - говорит Евгений.Молодого человека посещала мысль сойти с автобуса - сменить профессию. Но остался, как сам говорит, по многочисленным просьбам пассажиров . В сообществе "Подслушано" "ВКонтакте" Евгений собрал почти четыре тысячи "лайков" и около четырехсот - комментариев. И все - положительные.- Такие хорошие отзывы в интернете. И они ведь ко мне еще пишут - на страницу "ВКонтакте" И благодарят. И это довольно дорогого стоит.К пассажирам у Евгения одна просьба - быть добрее, и прежде всего друг к другу. Он сам, работая по восемнадцать часов на ногах, - всегда найдет улыбку для каждого.Анастасия Сахарова. Александр Чунаев. «Вести-Владимир».