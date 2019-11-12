12.11.2019

2019-11-12 12:35:30

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (42(9691) от 12 ноября 2019 года).

ОНИ — НАША ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

В Культурном центре столичной полиции прошла традиционная ежегодная встреча руководителей ГУ МВД России по г. Москве с начальниками и заместителями начальника московской полиции разных лет, посвящённая Дню сотрудника органов внутренних дел. Во встрече принял участие начальник столичного правоохранительного главка генерал-лейтенант полиции Олег БАРАНОВ. Читайте на странице 2.



ПАМЯТЬ ОБ УШЕДШИХ — ЗАБОТА О ЖИВЫХ

В череде мероприятий, предварявших празднование Дня сотрудника органов внутренних дел, особое место занимала традиционно проводимая встреча руководителя московской полиции со вдовами сотрудников правоохранительных органов, погибших при обеспечении покоя и безопасности жителей столицы. Читайте на странице 3.



ГЛАВНОЕ — УПРАВЛЕНИЕ!

День 17 ноября 1917 года (4 ноября по старому стилю) вошёл в историю как день образования столичного главка — Главного управления МВД России по городу Москве. Продолжение на странице 3.



ХОЗЯИН ЛОСИНКИ

Здесь отсутствуют станции метро с их сумасшедшим круговоротом пассажиров, нет мощных транспортных артерий с мучительными пробками, нет промышленных предприятий с экологическими проблемами. Здесь царство парков, аллей, прудов. Читайте на странице 4.



ВИВАТ, «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА»!

Нынешний октябрь в нашей стране проходил под знаком великого советского футболиста Льва Ивановича Яшина — чемпиона Олимпийских игр 1956 года, чемпиона Европы 1950 года, пятикратного чемпиона СССР в составе московского «Динамо». Западные СМИ прозвали Яшина «чёрной пантерой» за его подвижность и акробатические трюки во время матчей. Читайте на странице 5.



В ЭТУ СЛУЖБУ ПРИНИМАЛИ СИЛЬНЫХ ДУХОМ

Днём создания подразделений по борьбе с организованной преступностью считается 15 ноября 1988 года, когда приказом МВД СССР было организовано Шестое (6-е) управление министерства. Подробности читайте на страницe 5.



ФАКУЛЬТЕТ В КАЖДОМ ДВОРЕ

Накануне Дня участковых уполномоченных полиции начальник Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Сергей ВАСИЛЕВСКИЙ ответил на вопросы корреспондента «Петровки, 38». Читайте на странице 6.



КАНДИДАТ ОТ НАРОДА

Участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Замоскворечье (ЦАО) капитан полиции Андрей ДУНАЕВ стал победителем регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса «Народный участковый». На сайте столичного главка за него проголосовали свыше 10 тысяч человек. Читайте на страницах 6-7.



НА КОМ «ЗЕМЛЯ» ДЕРЖИТСЯ

Есть такое слово: «народосбережение» — это когда народ нужно беречь и уважать. А я бы ввёл ещё одно: «участковосбережение» — о том, что участковые сегодня везде нужны, а хорошие участковые ценны вдвойне. Читайте на странице 7.



ЖИТЬ ТЕМ, ЧТО ДАЁТСЯ СУДЬБОЙ

Советник директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, официальный представитель Росгвардии генерал-майор Валерий ГРИБАКИН рассказал в интервью корреспонденту «Петровки, 38» о том, почему и зачем судьба привела его на службу в столичную милицию, где осенью 2002 года он возглавил Управление информации и общественных связей ГУВД г. Москвы. Читайте на страницах 8-9.



«ВПЕРЕДИ НАСТУПАЮЩИХ ШЛИ САПЁРЫ АЛИФАНОВА»

В Музее истории органов внутренних дел Москвы сберегли находящийся в его фондах ещё с 1960-х годов список столичных милиционеров-фронтовиков, и в нём среди имён других доблестных стражей правопорядка были указаны Василий Алифанов и Иван Гераськин. Как оказалось, до настоящего времени сохранились архивные личные дела обоих героев. Продолжение на странице 11.



«В РЯДАХ МИЛИЦИИ Я ОКАЗАЛСЯ НЕ СЛУЧАЙНО…»

Недавно, в сентябре нынешнего года, майор милиции Иван ЛИЛИК избран председателем ветеранской организации отдела МВД России по Пресненскому району Центрального административного округа города. Человек с активной жизненной позицией, Иван Андреевич рассказывает про своё детство и с душевной теплотой вспоминает двух своих дядей — милицейских работников с большим стажем службы. Читайте на странице 12.



«МАЙОР НКВД» РАССКАЗАЛ

В Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве в рамках государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» для сотрудников столичной полиции состоялась лекция, её темой стала деятельность столичных милиционеров в годы Великой Отечественной войны. Продолжение на странице 12.



«ИДУ СЛУЖИТЬ В ГАИ!»

Сейчас она живёт в Одинцовском районе, в подмосковной деревне, той самой, откуда когда-то пошёл её род. Любит принимать гостей, с удовольствием показывает своё хозяйство: «Вот тут у нас капуста растёт, тут картошку сажаем, тут цветы, а тут загончик для кур». В свои семьдесят пять лет выглядит моложе, походка лёгкая, быстрая, часто улыбается. Подробности читайте на странице 13.



ВАКЦИНАЦИЯ — ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА ОТ ГРИППА

ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» информирует о начале прививочной кампании против гриппа для сотрудников столичной полиции. Читайте на странице 13.



ГЕРОЙ ДВУХ ВОЙН И ЧЕСТНЫЙ СЛУЖАКА

Очередной чиновник из плеяды московских обер-полицмейстеров Павел Михайлович Глазов интересен вовсе не фактами, коими был отмечен период исполнения им обязанностей главного полицейского Первопрестольной. Все лавры свои и уважение он снискал задолго до этого назначения. Продолжение на странице 14.



СТАРИННЫЕ НРАВЫ ЦАРСКОГО ДВОРА

Китай-город, как ближайший к жилищу царя, исстари был самым аристократическим местом в Москве. Здесь стояли дома сановников, бояр, дворян и именитых людей. Каждый из них имел особое позволение на постройку близ царского двора. Читайте на странице 14.



МИГРАЦИЯ КАК РЕАЛЬНОСТЬ

Мечта — это то, за чем в Москву едут миллионы людей из разных уголков страны. Но так ли легко её осуществить? Читайте на странице 15.



В ЛЕТОПИСЬ РОССИЙСКОЙ ПОЛИЦИИ

В МВД России на Житной, 16 состоялась церемония открытия выставки работ победителей и дипломантов XI фотоконкурса МВД России «Открытый взгляд». Читайте на странице 15.



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