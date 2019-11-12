За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 31 дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими в них людьми, в которых 5 человек погибли и 44 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 8 детей. Зарегистрировано 7 ДТП с участием водителей в состоянии опьянения. Произошло 329 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 82 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Гороховецкий район:По предварительной информации, 4 ноября 2019 г. около 14:00 на 316 км а/д «М–7 Волга» 37-летний водитель автомобиля «Шевроле-Круз» допустил наезд на тросовое ограждение, разделяющее транспортные потоки противоположных направлений, после чего выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Мерседес - Бенц» под управлением водителя 1980 г.р. В результате ДТП 32-летний и 33-летний пассажиры автомобиля «Шевроле-Круз» госпитализированы, водитель и 30-летний пассажир направлены на амбулаторное лечение.Октябрьский район:По предварительной информации, 5 ноября 2019 г. около 08:15 на 15 км а/д «М-7 Волга» подъезд к городу Иваново 73-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2121» на регулируемом перекрестке при повороте налево на запрещающий сигнал светофора допустил столкновение с автомобилем «Шеврале-Нива» под управлением водителя 1971 г.р., который двигался во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2121» госпитализирован.Петушинский район:По предварительной информации, 6 ноября 2019 г. около 20:20 на 100 км «М7-Волга» 39-летний водитель автомобиля «Скания» не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля «Рено–Магнум» под управлением водителя 1964 г.р., после чего от удара автомобиль «Рено–Магнум» совершил столкновение с впереди движущимся автомобилем «Мерседес–Бенц» под управлением водителя 1961 г.р. В результате ДТП водитель автомобиля «Скания» госпитализирован, водитель автомобиля «Рено–Магнум» направлен на амбулаторное лечение.Фрунзенский район:По предварительной информации, 7 ноября 2019 г. около 17:40 у д.26 на Суздальском проспекте в г. Владимир 40-летний водитель автомобиля «НИССАН–ЖУК» в состоянии алкогольного опьянении допустила наезд на стоящий для совершения маневра левого поворота автомобиль «СНЕRУ-S18D» под управлением водителя 1989 г.р. и автомобиль «ФОРД-ФОКУС» под управлением водителя 1999 г.р. В результате ДТП 3-летний пассажир автомобиля «СНЕRУ-S18D» направлен на амбулаторное лечение.Ковровский район:По предварительной информации, 8 ноября 2019 г. около 09:25 у д.116 по ул. Челюскинцев в г. Ковров 46-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21051» при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю «КАМАЗ-5511» под управлением водителя 1990 г.р. В результате ДТП водитель и 42-летний пассажир автомобиля «ВАЗ–21051» от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия.Кольчугинский район:По предварительной информации, 9 ноября 2019 г. около 02:15 на 16 км а/д «Юрьев Польский–Кольчугино» 24-летний водитель автомобиля «Лада-Калина», находившийся в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь в сторону города Кольчугино, допустил столкновение с впереди двигавшимся в попутном направлении мотоциклом «Восход-3М» под управлением водителя 1988 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.Гусь-Хрустальный район:По предварительной информации, 10 ноября 2019 г. около 02:50 11 км а/д «Владимир-Тума-Старково» 24-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21053», находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил съезд в правый по ходу движения кювет, где совершил наезд на препятствие (дерево), впоследствии чего произошло опрокидывание. В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-21053» направлен на амбулаторное лечение.