Арестованный по обвинению в убийстве историк Олег Соколов попросил не содержать его в СИЗО вместе с рецидивистами.

Арестованный по обвинению в убийстве историк Олег Соколов попросил не содержать его в СИЗО вместе с рецидивистами.Накануне председатель Общественной наблюдательной комиссии в Санкт-Петербурге Александр Холодов проверил условия содержания обвиняемого в изоляторе."У меня огромная просьба. Что бы я ни совершил, я оступился раз в жизни. Можно сделать так, чтобы мои сокамерники были такие же, как я?" — обратился Соколов с просьбой к Холодову.В ответ председатель ОНК заверил, что если у человека не было судимостей, то в одну камеру с рецидивистами он не попадет.Кроме того, Соколов спросил, можно ли его разместить в камере с телевизором, на что Холодов ответил, что это не в его компетенции, передает РИА Новости.63-летний доцент Петербургского университета Олег Соколов застрелил свою возлюбленную — 24-летнюю аспирантку Анастасию Ещенко — 7 ноября. Затем Соколов расчленил тело убитой им молодой женщины. А утром 9 ноября его вытащили из реки Мойки, где он пытался утопить рюкзак с отрубленными женскими руками. Позже туловище убитой и расчлененной женщины было выловлено из речки Екатерингофка, куда его унесло течением.11 ноября Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал для Олега Соколова меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый признался, что совершил убийство на почве личного конфликта, когда девушка превратилась в "чудовище из сказки".