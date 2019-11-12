Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении Алексея Вересова и Сергея Половца, публично призывающих в социальных сетях к осуществлению экстремистской деятельности, а также угрожающих убийством и причинением вреда здоровью.

Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении Алексея Вересова и Сергея Половца, публично призывающих в социальных сетях "к осуществлению экстремистской деятельности", а также угрожающих "убийством и причинением вреда здоровью".Задержан ранее судимый Алексей Вересов 1973 года рождения по статье 280 УК часть вторая "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", предусматривающая в качестве наказания лишение свободы сроком до пяти лет. Так, в сентябре Алексей в комментариях к записи в сообществе попросил сжечь федерального судью, после чего разместил на своей странице информацию о его деятельности, сопроводив фразой: "Запомните эту мразь".Также был задержан Сергей Половец 1978 года рождения, уголовное дело в отношении которого возбуждено по статье 296 часть первая "Угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования".Официальный представитель СК России Светлана Петренко, комментируя возбуждение уголовных дел, отметила, что давление на судей непозволительно, тем более "недопустимы угрозы в связи с отправлением правосудия", и пообещала, что в ходе расследования "будет дана объективная правовая оценка строгом соответствии с нормами уголовного законодательства".