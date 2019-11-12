Полиция задержала подозреваемого через несколько дней

29 октября в Муроме таксист обратился в полицию с заявлением о том, что у него украли телефон. По подозрению был задержан 33-летний местный житель, сообщают в УМВД России по Владимирской области.По словам потерпевшего, в его машину сел пассажир, практически сразу же схватил его телефон, стоимостью 10 тысяч рублей, и убежал. Полиция задержала подозреваемого через несколько дней. Мужчина признался, что уже продал телефон. В его отношении возбуждено уголовное дело.