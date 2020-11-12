Порадовать нечем. Психологический порог по заболеваемости ковидом во Владимирской области преодолен, отметила директор облздрава. 120 новых жертв за сутки было зафиксировано 11 ноября. Это

Порадовать нечем. Психологический порог по заболеваемости ковидом во Владимирской области преодолен, отметила директор облздрава. 120 новых жертв за сутки было зафиксировано 11 ноября. Это новый антирекорд с начала пандемии. Самая сложная эпидобстановка складывается во Владимире, Гусь-Хрустальном и Муроме. Но несмотря на всю серьезность ситуации, множество жителей региона упорно продолжают игнорировать соблюдение масочного режима. Марина Колтунова,