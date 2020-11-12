Администрация Владимирской области объяснила свою позицию по поводу нового закона о приватизации госимущества.

12 ноября состоялся брифинг с участием заместителя губернатора Владимирской области Аркадия Боцан-Харченко. Он пояснил позицию обладминистрации по теме приватизации госимущества.Напомним, что накануне Владимир Сипягин подписал документ и направил в адрес Заксобрания письмо с предложением доработать проект.«Мы поддерживаем курс на прозрачность и открытость приватизации, но в законе не должно быть размытых формулировок и пробелов. Они порождают риски нарушения федерального законодательства. Это и невыполнение административных процедур, и совершение коррупционных нарушений, и несоблюдение прав инвесторов, предпринимателей», - отметил вице-губернатор.В связи с этим глава региона предлагает создать рабочую группу с участием депутатов всех фракций областного парламента и специалистов администрации Владимирской области.Аркадий Боцан-Харченко напомнил, что нормативно-правовой акт не получил оценку регулирующего воздействия и не проходил антикоррупционную экспертизу в прокуратуре.«В принятом законе полномочия исполнительной власти смещаются в сторону законодательной. Нет чётких разграничений прав и обязанностей областной администрации», - добавил он.В документе страдает оперативность принятия решений. Заседания парламента проводятся раз в месяц, но возникают ситуации, когда действовать необходимо быстро.Речь о предпринимателях-арендаторах, которые обладают правом льготного приобретения имущества.«Есть риск несоблюдения сроков, а в перспективе это судебные разбирательства», - отмечают в пресс-службе Владимира Сипягина.План приватизации подписан 28 октября, опубликован, выслан депутатам и Счётной палате.Что касается внесения плана приватизации в Законодательное Собрание, то Аркадий Боцан-Харченко заявил следующее:«Летом этого года приняты поправки в Федеральный закон о приватизации. В нём прописано, что подготовка и утверждение документа устанавливается Постановлением Правительства страны. РФ чётко указала, что следует руководствоваться федеральными законами и правительственным постановлением. Оснований для отзыва утверждённого плана приватизации отсутствуют».Добавим, что на сегодняшний день Владимирская область является единственным субъектом Российской Федерации, где планы приватизации теперь утверждаются областным законом.