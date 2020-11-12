О строительстве объездной трассы Александрова говорят не первый год.

Эксперты Общероссийского народного фронта во Владимирской области направили письмо на имя министра транспорта Российской Федерации Виталия Савельева с просьбой обеспечить финансирование строительства объездной дороги города Александрова. Такое решение было принято в связи с многочисленными обращениями граждан на прямую линию с Президентом России, лидером ОНФ Владимиром Путиным.О строительстве объездной трассы Александрова говорят не первый год. Ее протяженность составляет около 25 км. Проект Северного обхода города выдержал публичные слушания, которые проходили при большом количестве местных жителей, после чего началось активное оформление всех необходимых документов. Дело оставалось за малым – поиск финансирования за счет различных программ. Благодаря активной позиции депутатов удалось включить финансирование проектных работ на 2021 г., чтобы в 2022-м приступить к строительным работам.Однако в проекте бюджета, который вскоре будут рассматривать депутаты законодательного собрания Владимирской области, распределение денежных средств на финансирование Северного обхода города Александрова не предусмотрено. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации. В областной администрации заверили, что всесторонне оказывают поддержку району, но в проект закрались ошибки, которые необходимо было скорректировать, чего до сих пор не сделано.«Северный обход – очень значимый для нас проект, сотни грузовиков ежедневно разбивают дороги города, создавая еще и опасность для пешеходов. Вблизи Александрова у нас множество карьеров, и весь груженый транспорт в том числе идет через город», – сказала член регионального штаба ОНФ во Владимирской области Наталья Палаткина.Поддержку жителям Александровского района и активистам ОНФ оказала партнерская организация – Общероссийское объединение пассажиров. Ее председатель Илья Зотов 10 ноября направил письмо на имя министра транспорта РФ Виталия Савельева с просьбой оказать финансовое содействие в строительстве Северного обхода Александрова. Активисты Народного фронта взяли этот вопрос на личный контроль.(Фото: Пресс-служба Владимирского регионального отделения ОНФ)