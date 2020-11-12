В программе мероприятия яркие номера под джазовые хиты, песни из мультфильмов и кинофильмов в исполнении артистов Центра классической музыки Татьяны Прокушиной и Виолетты Стрельцовой.

13 ноября в 18:30 ансамбль мажореток Городского духового оркестра приглашает всех желающих посетить отчётный концерт.В программе мероприятия яркие номера под джазовые хиты, песни из мультфильмов и кинофильмов в исполнении артистов Центра классической музыки Татьяны Прокушиной и Виолетты Стрельцовой.Вдобавок к этому, яркие костюмы, эффектные образы, акробатические номера – всё, что так любят видеть владимирцы на городских мероприятиях.Добавим, что владимирский коллектив мажореток - неоднократный призёр и лауреат Всероссийских фестивалей и конкурсов.Цена билета - 200-300 рублей.