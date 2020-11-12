Бывшему директору Медицинского информационно-аналитического центра во Владимире Ивану Сметанину предъявлено обвинение в присвоении свыше восьми десятков миллионов рублей из бюджета департамента здравоохранения администрации области. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Бывшему директору Медицинского информационно-аналитического центра во Владимире Ивану Сметанину предъявлено обвинение в присвоении свыше восьми десятков миллионов рублей из бюджета департамента здравоохранения администрации области. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Расследование уголовного дела по факту хищения бюджетных средств департамента здравоохранения администрации Владимирской области продолжается. Оно ведется совместными усилиями регионального управления Следственного комитета и управлением ФСБ по региону.Еще в начале 2020 года Иван Сметанин в рамках исполнения национального проекта "Здравоохранение" принял решение о закупке серверного оборудования. Деньги были выделены в рамках регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной системы здравоохранения".Однако, по версии следствия, директор Медицинского информационно-аналитического центра вынашивал преступный замысел присвоения средств. Для этого он специально внес в техническое задание характеристики конкретных моделей оборудования производителей известных марок и также установил заведомо завышенную цену контракта.В итоге контракт на поставку серверного оборудования был заключен в июне 2020 года. Его сумма составила 121 миллион рублей. Отмечается, что он был исполнен в полном объеме. Тем не менее, проверка показала, что максимальная цена поставленной техники не превышала порядка 40 миллионов рублей.Это дало следствию основание предположить, что оставшиеся деньги были похищены. В рамках расследования дела были допрошены свидетели и обвиняемый. Он своей вины не признал. Для выявления всех обстоятельств произошедшего проводится комплекс мер на территории Московской, Владимирской и Нижегородской областей.