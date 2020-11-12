Диане Ледковой из поселка Первомайский Вязниковского района пятнадцать.Тихая, вдумчивая девочка.

15-летней Диане Ледковой из поселка Первомайский Вязниковского района требуется наша с вами помощь. У девочкиврожденноетяжелое заболевание. Диане Ледковой необходима операция. Её стоимость двести шестьдесят восемь тысяч восемьсот рублей.Репортаж Веры Куликовой.Диане Ледковой из поселка Первомайский Вязниковского района пятнадцать.Тихая, вдумчивая девочка. Среди увлечений -английский язык. Учится на хорошо и отлично в 9 классе обычной школы.- Я хочу стать врачом. Мне нравится лечить людей и вообще биология и химия.Желание помогать людям неслучайно. Диана почти все детство провела в больницах. У нее редкое тяжелое врожденное заболевание. И если бы не забота и любовь родителей , а также профессионализм врачей девочка не справилась бы с недугом. У Дианы- синдром жаберных дуг. При рождении она почти не слышала, плохо видела, не могла нормально дышать и есть. 7 операций, годы лечения в Центре челюстно-лицевой хирургии Москвы дали хорошие результаты. Врачи многого добились. Сейчас Диана и видит и слышит. Остались челюстно-лицевые дефекты, которые можно исправить.Екатерина Ледкова, мама Дианы Ледковой:- Наша дочка родилась с дефектом недоразвития верхней, нижней челюсти. За счет этого произошла асимметрия лицаи соответственно ребенком надо заниматься и у нас сейчас идет работа в большинство с ортодонтами.Сейчас Диане требуется операция на нижней челюсти с установкой специальногоаппарата. Она нужна не только для эстетики. Без этогохирургического вмешательствау девочки могут возникнутьпроблемы с дыханием.Екатерина Ледкова, мама Дианы Ледковой:- Я прошу помочь своей дочери помочь собрать на лечение!Стоимость лечения - двести шестьдесят восемь тысяч восемьсот рублей. В семье таких денег нет. Но помочь можете вы, зрители нашего канала . Для этого нужно отправить смс-сообщение со словом "ДЕТИ" на короткий номер 5542.Номер смс 5542 со словом "ДЕТИ".Стоимость одного сообщения -75 рублей. Перевести пожертвования можно и другими способами - все они на сайте Русфонда.Владельцы Айфонов и телефонов на платформе Андроид могут перевести пожертвования через мобильное приложение.Вера Куликова, Семен Карпов Вести-Владимир.