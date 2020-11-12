Диане Ледковой из поселка Первомайский Вязниковского района пятнадцать.Тихая, вдумчивая девочка.
15-
летней Диане Ледковой из поселка Первомайский Вязниковского района требуется наша с вами помощь. У девочки
врожденное
тяжелое заболевание. Диане Ледковой необходима операция. Её стоимость двести шестьдесят восемь тысяч восемьсот рублей.
Репортаж Веры Куликовой.
Диане Ледковой из поселка Первомайский Вязниковского района пятнадцать.Тихая, вдумчивая девочка. Среди увлечений -английский язык. Учится на хорошо и отлично в 9 классе обычной школы.
- Я хочу стать врачом. Мне нравится лечить людей и вообще биология и химия.
Желание помогать людям неслучайно. Диана почти все детство провела в больницах. У нее редкое тяжелое врожденное заболевание. И если бы не забота и любовь родителей , а также профессионализм врачей девочка не справилась бы с недугом. У Дианы- синдром жаберных дуг. При рождении она почти не слышала, плохо видела, не могла нормально дышать и есть. 7 операций, годы лечения в Центре челюстно-лицевой хирургии Москвы дали хорошие результаты. Врачи многого добились. Сейчас Диана и видит и слышит. Остались челюстно-лицевые дефекты, которые можно исправить.
Екатерина Ледкова, мама Дианы Ледковой:
- Наша дочка родилась с дефектом недоразвития верхней, нижней челюсти. За счет этого произошла асимметрия лица
и соответственно ребенком надо заниматься и у нас сейчас идет работа в большинство с ортодонтами.
Сейчас Диане требуется операция на нижней челюсти с установкой специального
аппарата. Она нужна не только для эстетики. Без этого
хирургического вмешательства
у девочки могут возникнуть
проблемы с дыханием.
Екатерина Ледкова, мама Дианы Ледковой:
- Я прошу помочь своей дочери помочь собрать на лечение!
Стоимость лечения - двести шестьдесят восемь тысяч восемьсот рублей. В семье таких денег нет. Но помочь можете вы, зрители нашего канала . Для этого нужно отправить смс-сообщение со словом "ДЕТИ" на короткий номер 5542.
Номер смс 5542 со словом "ДЕТИ".
Стоимость одного сообщения -75 рублей. Перевести пожертвования можно и другими способами - все они на сайте Русфонда.
Владельцы Айфонов и телефонов на платформе Андроид могут перевести пожертвования через мобильное приложение.
Вера Куликова, Семен Карпов Вести-Владимир.