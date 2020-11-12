Легитимность Александра Лукашенко исчерпана. Президенту Белоруссии следует добровольно покинуть свой пост, заявил немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.

Легитимность Александра Лукашенко исчерпана. Президенту Белоруссии следует добровольно покинуть свой пост, заявил немецкий дипломат Вольфганг Ишингер.Протесты в Белоруссии не утихают уже три месяца. Демонстранты обвиняют власти в фальсификации итогов выборов президента и настаивают на проведении нового голосования. Также они требуют освободить всех политзаключенных и наказать силовиков, причастных к насилию над оппозиционерами.В поддержку демонстрантов выступили многие европейские лидеры и дипломаты, среди них – президент Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. В беседе с изданием "Европейская правда" он заявил, что в интересах Лукашенко – самому предложить способ передачи власти.По словам дипломата, белорусы не похожи на своих соседей – украинцев. Жители республики не хотят разрывать отношения с Россией и сближаться с Европейским союзом. При этом Ишингер отметил, что многие жители республики остались недовольны тем, что Москва поддержала Александра Лукашенко.Президенту Белоруссии следует услышать требования протестующих и запустить процесс трансфера власти как можно раньше. В таком случае избавится от необходимости бежать из страны на российском вертолете, выразил мнение немецкий дипломат.