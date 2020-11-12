Отношения президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко – одна из основных политических тем последних месяцев. Эксперты попытались разобраться, почему Кремль не бросил Батьку после откровенно провальных выборов и жесткого разгона митингующих.

Отношения президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко – одна из основных политических тем последних месяцев. Эксперты попытались разобраться, почему Кремль не бросил Батьку после откровенно провальных выборов и жесткого разгона митингующих.Известный белорусский оппозиционер Владимир Гончарик считает, что Москва совершила ошибку, поддержав официальные власти в Минске. Отношения Путина и Лукашенко вызывают у него много вопросов."Ни в каких документах Союзного государства нет тезиса, что нужно поддерживать человека, который проиграл президентские выборы", – считает эксперт. По его мнению, на решения Путина в этих вопросах повлиял страх потерять рычаги воздействия на соседа после ухода Лукашенко с должности. Гончарик уверен, что урон интересам России в таком случае вряд ли был бы нанесен, ведь оппозиция не собирается разрывать отношения с Кремлем.Специалист считает, что авторитет Путина страдает из-за поддержки Лукашенко. Он подчеркнул, что российскому лидеру могли бы поставить памятник в Белоруссии, но теперь это вряд ли произойдет.Другой эксперт, доктор политических наук Андрей Казакевич, заявил, что на самом деле Москва не заинтересована в сохранении режима Батьки. Он уверен, что первоочередная задача Кремля – исключить влияние Запада на соседа.Специалист подчеркнул, что у Путина накопилось много претензий к Лукашенко. Казакевич считает, что Россия будет способствовать разрешению политического кризиса в Белоруссии через продвижение конституционной реформы.Напомним, что выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. Глава государства Александр Лукашенко заявил о разгромно победе над оппозицией. Его соперники уверены, что голоса считались нечестно – победить должна была Светлана Тихановская. По всей стране практически каждый день проходят забастовки и митинги против действующей власти.Путин и Лукашенко несколько раз обсуждали ситуацию в стране. В Кремле считают, что Белоруссия должна самостоятельно разобраться в политическом кризисе без внешнего влияния.