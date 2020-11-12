Один из врачей из Кемеровской области заболел коронавирусом после введения первой дозы российской вакцины от COVID-19 Спутник V. В местном Минздраве предполагают, что это – просто ..

Один из врачей из Кемеровской области заболел коронавирусом после введения первой дозы российской вакцины от COVID-19 "Спутник V". В местном Минздраве предполагают, что это – просто совпадение.Дело в том, что медик заразился спустя 5-6 дней после вакцинации, в то время как инкубационный период вируса может длиться дольше. В ведомстве также обратили внимание, что у привитых людей иммунитет начинает укрепляться после первой дозы, но окончательно формируется лишь после второй, сообщает