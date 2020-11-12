Сотрудники ведомства изъяли 9,3 килограмма мефедрона и 950 литров наркосодержащей жидкости.

ФСБ РФ провела успешную операцию по пресечению работы подпольной нарколаборатории во Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Её организовали граждане России с целью сбыта товара через интернет-магазины. Три фигуранта дела задержаны с поличным при производстве очередной партии «синтетики». Лаборатория была оборудована в частном доме.«Сотрудники ведомства изъяли 9,3 килограмма мефедрона и 950 литров наркосодержащей жидкости, а также оборудование, химические реактивы, посуду, материал для расфасовки, средства связи», - поясняет пресс-служба ФСБ России.Следственным отделением ведомства по Владимирской области возбуждено уголовное дело по статье «производство наркотических средств в особо крупном размере». Подозреваемые арестованы.Задержание наркодилеров зафиксировано на .