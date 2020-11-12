Изъято не менее 950 литров наркосодержащей жидкости и около 9,3 кг мефедрона.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации проведена операция по пресечению деятельности подпольной лаборатории по производству особо крупных партий синтетических наркотических средств, организованной гражданами Российской Федерации с целью их незаконного сбыта через нелегальные интернет-магазины.Она располагалась в частном доме во Владимирской области. После того как была зафиксирована доказательная база, сотрудники ФСБ задержали трех наркоторговцев при производстве очередной партии наркотиков. У них изъято не менее 950 литров наркосодержащей жидкости и около 9,3 кг мефедрона. Кроме того, в домовладении обнаружены лабораторная посуда и оборудование, различные химические вещества, весы, упаковочный материал и другие доказательства, свидетельствующие об их причастности к серийному производству и сбыту наркотиков.Следственным отделением УФСБ России по Владимирской области в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК России («Производство наркотических средств в особо крупном размере»), и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.