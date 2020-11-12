Руководитель Повалихинского сельского поселения продолжает работать.

Глава Повалихинского сельского поселения Чухломского района Марина Удгодская опровергла информацию о том, что .«Да, у меня было желание покинуть этот пост. Но меня поддержали депутаты, обещали помогать в решении всех вопросов. Раз в неделю я буду ездить в Чухлому, к главе района, который тоже обещал мне помогать во всех вопросах», - прокомментировала Марина Удгодская.Как сказала глава поселения, она приняла для себя решение - остаться на посту.«Я не могут подвести земляков, я очень благодарная им за поддержку. Поэтому я остаюсь», - сказала Марина.