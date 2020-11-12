Россия и Белоруссия пытаются договориться об интеграции, но дальше подписанных документов дело пока не идет. При этом эксперты давно предупреждают о росте прозападных настроений среди молодежи братской республики. О настроениях нового поколения белорусов рассказал член президиума оргкомитета партии Союз, политолог Дмитрий Семченко.

Россия и Белоруссия пытаются договориться об интеграции, но дальше подписанных документов дело пока не идет. При этом эксперты давно предупреждают о росте прозападных настроений среди молодежи братской республики. О настроениях нового поколения белорусов рассказал член президиума оргкомитета партии "Союз", политолог Дмитрий Семченко.Президент Александр Лукашенко в недавнем интервью российским СМИ утверждал, что договор 1999 года о создании Союзного государства утратил актуальность. За время независимости в республике выросло другое поколение граждан – нужно искать другие форматы интеграции России и Белоруссии, считает глава государства.Дмитрий Семченко признал: в белорусской молодежной среде сильны радикальные настроения. Многие хотят перемен, больше свобод, возможности уехать и работать в западных странах. В то же время политик призвал помнить, что молодые белорусы росли во времена относительного благополучия, которое обеспечил Лукашенко.Несмотря на распространение прозападных настроений, среди молодежи много здравомыслящих людей, которые понимают выгоды от сближения с Россией, отметил Семченко. "Они реально оценивают текущую ситуацию и в том числе преимущество интеграции в рамках Союзного государства и ЕАЭС", – сказал политик в интервью порталу "Украина.ру".Большинство белорусов поддерживает интеграцию с Россией, но есть и те, кто не понимает, насколько это выгодно, отметил Семченко. В пример он привел рабочих белорусских заводов, которые поддержали оппозицию. "Где будут работники этого завода в либерально-западной экономике?" – задается вопросом политолог.В экспертной среде нет единого мнения об интеграции России и Белоруссии. Ранее "Дни.ру" писали, что политолог Дмитрий Болкунец назвал проект Союзного государства нежизнеспособным.За 30 лет в России и Белоруссии выросли новые поколения – от независимости они не откажутся, убежден эксперт. Он призвал отказаться от союзного договора 1999 года и искать новые пути интеграции.